Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки ролі Женьки у серіалі "Свати". Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримали українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Ганна та про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим.
А цього разу Кошмал вирішила побалакати з фанатами.
"Питання?)", - запросила до розмови зірка українців.
"Ви знаєте співачку Світлану Лободу? Вам вона подобається?" - написав питання фанат.
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"Особисто не знаю. Ніколи не було її пісень у трек-листі, не фанат. У той час, коли всі слухали Лободу, Лорак тощо, ми з друзями слухали Beyonce та Justin Timberlake", - написала чесно Анна.
"Були колись у Запоріжжі. Якщо так, то які у тебе емоції та спогади?", - запитав ще один фан.
"Так, були з дівчатками зі спектаклем. Пам'ятаю, неймовірно затишний готель театральний, сонячну прогулянку мирним містом та шквал овацій стоячи після спектаклю. Згадую з великим теплом", - сказала Ганна.
Нагадаємо, Женька зі "Сватів" стала вгору ногами під час гри з маленьким сином.
А ще Politeka повідомляла, що Женька зі "Сватів" показала сина, що підріс, який дивно схожий на неї.
Також Politeka писала, що Женька зі Сватів зізналася, що з нею буде, якщо вип'є алкогольний напій.