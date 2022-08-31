Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" похвалилася своєю красою в міні-топіці та шортах.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська актриса, яка стала справжньою зіркою шоу "Жіночий квартал". Знаменитість також займається спортом та допомагає українцям освоїти техніку шпагату. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Катя і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Нікітіна вирішила поговорити з фанами.

"Є питання?", - Запитала зірка.

"Навіщо тобі попу качати, треба збільшити груди", - написав фанат.

"Тільки після того, як ви збільшите інтелект і трошки мозок. Домовилися? Кому ще щось потрібно збільшити? Є тут експерти?", - написала Нікітіна у сторіс.

"Які квіти любиш?" - запитав ще один фанат.

"Будь-які. Крім Лілій. Хоча візуально подобається гортензія та піоноподібна троянда", - написала у відповіді Нікітіна і показала безліч букетів, які їй подарували.

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