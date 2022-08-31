Катя Никитина из "Женского квартала" похвасталась своей красотой в мини-топике и шортах.

Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала настоящей звездой шоу "Женский квартал". Знаменитость также занимается спортом и помогает украинцам освоить технику шпагата. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Никитина решила поговорить с фанами.

"Есть вопросы?", - спросила звезда.

"Зачем тебе попу качать, нужно грудь увеличить", - написал фанат.

"Только после того, как вы увеличите интеллект и немножко мозг. Договорились? Кому еще что-то нужно увеличить? Есть тут эксперты?", - написала Никитина в сторис.

"Какие цветы любишь?", - спросил еще один фанат.

"Любые. Кроме Лилий. Хотя визуально нравится гортензия и пионовидная роза", - написала в ответе Никитина и показала множество букетов, которые ей подарили.

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