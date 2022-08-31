Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала настоящей звездой шоу "Женский квартал". Знаменитость также занимается спортом и помогает украинцам освоить технику шпагата. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Никитина решила поговорить с фанами.
"Есть вопросы?", - спросила звезда.
"Зачем тебе попу качать, нужно грудь увеличить", - написал фанат.
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"Только после того, как вы увеличите интеллект и немножко мозг. Договорились? Кому еще что-то нужно увеличить? Есть тут эксперты?", - написала Никитина в сторис.
"Какие цветы любишь?", - спросил еще один фанат.
"Любые. Кроме Лилий. Хотя визуально нравится гортензия и пионовидная роза", - написала в ответе Никитина и показала множество букетов, которые ей подарили.
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