Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса и звезда "Женского квартала". Также знаменитость любит растяжки и танцы у пилона. Звезда не только демонстрирует свои успехи, но и учит украинцев своему ремеслу. Не забывает Никитина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Катя опубликовала совместное фото с звездным женихом - Евгением Селезневым, известным украинским футболистом. Парочка позировала на украинском стадионе НСК "Олимпийский", киевской футбольной арене.

"Ой, мамочки, ну это же просто "Жених" же Евгений Селезнев. Ну не могла я не выставить это фото! Девчата, присмотритесь", - написала Катя в публикации.

Стоит отметить, Никитина, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками.

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