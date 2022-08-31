Музикант Тарас Тополя разом із колегами з гурту "Антітіла" з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну служив у 130-му батальйоні тероборони.

Нещодавно головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наказав бійцям повернутися з передової до мирного життя, на культурний фронт.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив фрагмент свого виступу разом з Олександром Рожком, де вони виконали пісню "Не сумуй".

"Пам‘ятаємо ціну нашої боротьби і кожного Героя, який віддав життя за Україну.

Коли настане мир і тишина

У нашій ворогом нескореній країні,

Хай пролунає "Слава Україні!"

В той день, коли закінчиться війна.

Не сумуй, коли мене немає,

Помолись і поцілуй дитину,

Пам'ятай, Господь завжди оберігає

Тих, хто захищає Україну!", — написав Тополя під відео.

Шанувальники в коментарях підтримали артистів та не стримують емоцій: "Прекрасно до сліз! І слова і виконання!", "Пишаюся своєю країною і своїм народом!!!!💙💛 Скільки віри та болю у цих словах! До самого серця!!! Дякую", "чарівне виконання 🔥 тримайтесь , усе буде Україна", "Чуттєво!!! До сліз!", "Мурахи по тілу", "Тарасе , Ви неймовірно класні👏 Бережіть себе хлопці", "Слова-стріли! Боже, бережи кожного захисника України!".

Нагадаємо, що Тарас Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

Також Politeka писала, що Тарас Тополя пройшовся по зірковим колегам, які піаряться на ТРО.