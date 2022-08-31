Недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приказал бойцам вернуться с передовой к мирной жизни, на культурный фронт.
В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил фрагмент своего выступления вместе с Александром Рожко, где они исполнили песню "Не сумуй".
"Помним цену нашей борьбы и каждого Героя, отдавшего жизнь за Украину.
Когда наступит мир и тишина
В нашей врагом непокоренной стране
Пусть прозвучит "Слава Украине!"
В тот день, когда закончится война.
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Не унывай, когда меня нет,
Помолись и поцелуй ребенка,
Помни, Господь всегда оберегает
Тех, кто защищает Украину!", - Написал Тополя под видео.
Поклонники в комментариях поддержали артистов и не сдерживают эмоций: "Прекрасно до слез! И слова и исполнение!", "Горжусь своей страной и своим народом!!!!💙💛 Сколько веры и боли в этих словах! До самого сердца!!! Спасибо ", "волшебное исполнение 🔥 держитесь, все будет Украина", "Чувственно!!! До слез!", "Мурашки по телу", "Тарас, Вы невероятно классные👏 Берегите себя, ребята", "Слова-стрелы! Боже, храни каждого защитника Украины!".
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.