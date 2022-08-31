Музыкант Тарас Тополя вместе с коллегами из группы "Антитела" с начала полномасштабного вторжения рф в Украину служил в 130-м батальоне терробороны.

Недавно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный приказал бойцам вернуться с передовой к мирной жизни, на культурный фронт.

В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил фрагмент своего выступления вместе с Александром Рожко, где они исполнили песню "Не сумуй".

"Помним цену нашей борьбы и каждого Героя, отдавшего жизнь за Украину.

Когда наступит мир и тишина

В нашей врагом непокоренной стране

Пусть прозвучит "Слава Украине!"

В тот день, когда закончится война.

Не унывай, когда меня нет,

Помолись и поцелуй ребенка,

Помни, Господь всегда оберегает

Тех, кто защищает Украину!", - Написал Тополя под видео.

Поклонники в комментариях поддержали артистов и не сдерживают эмоций: "Прекрасно до слез! И слова и исполнение!", "Горжусь своей страной и своим народом!!!!💙💛 Сколько веры и боли в этих словах! До самого сердца!!! Спасибо ", "волшебное исполнение 🔥 держитесь, все будет Украина", "Чувственно!!! До слез!", "Мурашки по телу", "Тарас, Вы невероятно классные👏 Берегите себя, ребята", "Слова-стрелы! Боже, храни каждого защитника Украины!".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.