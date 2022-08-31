Як повідомляє «Настоящее время», відповідний протокол днями надійшов до Тверського суду Москви. Тепер Крістіні Асмум загрожує штраф у розмірі 50 тис. рублів.

Що саме стало приводом для відкриття справи і як саме Асмус дискредитувала російську армію, поки що невідомо.

Додамо, що після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну актриса написала на своїй сторінці в Instagram: «Страх і біль. Молю, зупиніть все це. Ні війні!".

Зазначимо, що під статті про «фейки» та «дискредитацію» підпадають будь-які відомості, які суперечать Міноборони Росії.

«Скоро ГУЛАГ відбудовувати почнуть», «Звичку доносити на сусіда пальцем не задавиш», «Країна доносів», «Ща харламов випустить смішний ролик на підтримку війни і її відпустять», «Адекватним людям треба валити з того смітника, хоча їх і тут не особливо чекають і терплять», «Такі новини зазвичай означають, що людина не зовсім кінчена», - обговорюють користувачі соцмереж.

Додамо, що незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну екс-чоловік Асмус Гарік Харламов заявив, що пишається тим, що він росіянин.

«Я ніколи і ніде не казав, що мені соромно бути росіянином. З цим Камеді Батл теж не виграти. Я росіянин. Моя дочка росіянка. Мама, дід, бабуся, сестри, друзі. За них мені теж має бути соромно? Це моя батьківщина. І я пишаюся тим, що я росіянин! І пишатимуся до кінця днів, як і будь-яка інша осудна людина пишається своєю батьківщиною і національністю», - говорив Харламов у березні.

Нагадаємо, Галкін, який виїхав з росії, здивував новим вчинком.

Також Politeka.net писала про російських зірок, які висловилися проти нападу Росії на Україну.

Також повідомлялося, що в мережі з'явилися кадри, як за кордоном зустрічають російського співака та екс-чоловіка Алли Пугачової Філіпа Кіркорова, який підтримав війну Росії проти України і тепер їздить по госпіталям, де лікують поранених в Україні загарбників.

"Козел! (...) Їдь у свій Засранськ, і там відпочивай! (...) Коли дітей гублять, свої в Монако відпочивають?!" - rричали Кіркорову перехожі, що помітили його в Монако.