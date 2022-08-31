На своїй сторінці в Instagram Ангеліна Комарова, яка працює стилістом, вперше з початку березня зробила публікацію, повідомивши радісну новину: вона вагітна. Сестра ведучого також поділилася ефектними кадрами з кругленьким животиком, на яких вона позує в серці Києва, на Хрещатику.
"Я дізналася, що вагітна, на 4й день повномасштабної війни...Багато чого трапилося в моєму житті за цей час, так само, як і в житті кожного українця…Але в мене, за цей час, ще й виріс чималий животик 🤰Насолоджуйтесь знімкам моєї вагітної фотосесії в центрі найкращого міста на планет", — поділилася Ангеліна.
Друзі та шанувальники Комарової в коментарях засипали її привітаннями та компліментами: "Тепер можна за раз виставити всі гарні фото з наших зустрічей", "Круті фото🙌", "Красуня 🔥❤️ Нехай все буде добре", "Ангеліна, вітаю! Мирного неба і нехай малеча зростає в уже мирній Україні!", "Гарненька яка", "яка стильна і красива українська жінка з чарівним животиком ❤️, дай Бог щасливої вагітності і радощів від поповнення родини", "Ангеліна❤️ така прекрасна".
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