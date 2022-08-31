Ведущий программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров имеет брата Николая и сестру Ангелину, которые являются двойняшками и младше его на шесть лет.

На своей странице в Instagram Ангелина Комарова, работающая стилистом, впервые с начала марта сделала публикацию, сообщив радостную новость: она беременна. Сестра ведущего также поделилась эффектными кадрами с кругленьким животиком, на которых она позирует в сердце Киева, на Крещатике.

"Я узнала, что беременна, на 4й день полномасштабной войны... Многое случилось в моей жизни за это время, так же, как и в жизни каждого украинца… Но у меня, за это время, еще и вырос немалый животик 🤰Наслаждайтесь снимкам моей беременной фотосессии в центре лучшего города на планете», — поделилась Ангелина.

Друзья и поклонники Комаровой в комментариях засыпали ее поздравлениями и комплиментами: "Теперь можно за раз выставить все хорошие фото с наших встреч", "Крутые фото🙌", "Красавица 🔥❤️ Пусть все будет хорошо", "Ангелина, поздравляю! Мирного неба и пусть малыш растет в уже мирной Украине!", "Хорошенькая какая", "какая стильная и красивая украинская женщина с волшебным животиком ❤️, дай Бог счастливой беременности и радостей от пополнения семьи", "Ангелина❤️ такая прекрасная".

Напомним, звезда "Х-Фактора" Николайчук восхитила внешностью в новом образе.

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