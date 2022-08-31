Переможець 11-го сезону шоу "Голос країни", співак Сергій Лазановський показав, у якій він зараз формі, та звернувся до українців по допомогу.

У сторіс на своїй сторінці в Instagram артист, який останнім часом, як може, допомагає українським захисникам та постраждалим від вторгнення рф в Україну, поділився несподіваними кадрами. В одних трусах Сергій похизувався своєю фізичною формою.

Лазановський регулярно тренується в спортзалі, але самостійних занять не вистачає для того, аби досягнути тіла мрії.

"Трохи треба урізноманітнити контент. Ходжу в зал стабільно... Десь є результат. Але то ще не те, що б хотілось", — зізнається Сергій.

Тому співак звернувся до шанувальників по допомогу. Він шукає собі тренера, згодного займатися з ним без оплати.

"Увага! Шукаю тренера за бартером. З мене відосики, чесний відгук і хороший настрій під час тренування! А з вас — результат. Є бажаючі стати зірковим тренером?", — запитує Лазановський.

Відзначимо, раніше Сергій повідомив про проблему з житлом. Зараз він шукає квартиру в Івано-Франківську, яку б йому погодилися здати в оренду за суму до 5 тисяч гривень. При цьому умови не мають значення, якщо в цій квартирі можна буде зробити косметичний ремонт.

Нагадаємо, переможець "Голос країни" Сергій Лазновський викликав бурхливу реакцію після відео про ЗСУ.

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