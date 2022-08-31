Артистка, яка виступає під іменем AIDA, зараз активно готується до нового релізу та скоро випустить кліп та пісню під назвою "Ліхтар". Ніколайчук на своїй сторінці в Instagram, де за нею стежать понад 54 тисячі підписників, регулярно радує шанувальників не тільки своєю творчістю, а й красою.
Цього разу співачка поділилася ефектним фото, на якому позує в романтичній сукні з квітковим принтом. Зірка розпустила волосся та доповнила образ легким макіяжем та стриманими аксесуарами, а в руках тримає розкішний букет білих квітів.
"Всім доброго ранку та гарного сонячного дня☀️", — побажала Аїда шанувальникам.
Шанувальники Ніколайчук, серед яких чимало іноземців, у коментарях одразу ж засипали її компліментами: "Мммммммм яка красива", "Дуже дякую, кохання", "Завжди така прекрасна", "Так красиво".
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Відзначимо, нещодавно Аїда задумалася про кардинальні зміни в зовнішності та поцікавилася у шанувальників, чи варто їй повернути білявий колір волосся. Думки у коментарях розділилися, проте більшість переконані, що співачка виглядає фантастично в будь-якому образі.
Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Аїда Ніколайчук накинулася на Тіну Кароль через Світлану Лободу.
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