Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ганна розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну вона виїхала за кордно та 4 місяці провела у Великобританії.

"Я дуже часто подорожую і подорожувала. І колись мріяла не просто приїхати в іншу країну, а переїхати і жити за кордоном. Під час війни за 4 місяці я виїхала до Англії, це було найдовше моє перебування в іншій країні", — пише Богдан.

При цьому переможниця "Холостяка" зізналася, що не хотіла б жити там, назавжди покинувши Україну.

"Запитаєте мене, чи була можливість залишитись назавжди? Так! Чи хотіла залишитись і планувати життя там? Відповідь ні, ні і ще раз ні. Дуже чудова країна, але я зрозуміла для себе, що не хочу жити в жодній із країн світу, крім своєї коханої України! Люблю Київ! Люблю наш героїчний народ!", — наголосила Ганна.

Також екс-обраниця Михайла Заливака поділилася ефектними фото, зробленими на вулицях її рідного Києва. На кадрах Богдан постала в дуже короткій сукні з зебрячим принтом, яка вдало підкреслила її струнку фігуру, та на підборах. Образ вона доповнила стильними сонцезахисними окулярами, масивними сережками-кільцями та елегантною сумочкою.

Нагадаємо, зірка "Х-Фактора" Ніколайчук захопила зовнішністю в новому образі.

Як повідомляла Politeka, переможець "Голос країни" Лазановський в одному спідньому здивував виглядом та пропозицією.

Також Politeka писала, що Потап не повертається в Україну, Каменських поспішила захистити чоловіка від хейтерів.