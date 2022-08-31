В этот раз на своей странице в Instagram Анна рассказала, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину она уехала за границу и 4 месяца провела в Великобритании.

"Я очень часто путешествовала и путешествовую. И когда-то мечтала не просто приехать в другую страну, а переехать и жить за границей. Во время войны за 4 месяца я уехала в Англию, это было самое долгое мое пребывание в другой стране", — пишет Богдан.

При этом победительница "Холостяка" призналась, что не хотела бы жить там, навсегда покинув Украину.

"Спросите меня, была ли возможность остаться навсегда? Да! Хотела ли остаться и планировать жизнь там? Ответ нет, нет и еще раз нет. Очень замечательная страна, но я поняла для себя, что не хочу жить ни в одной из стран мира, кроме своей любимой Украины! Люблю Киев! Люблю наш героический народ!", - подчеркнула Анна.

Также экс-избранница Михаила Заливака поделилась эффектными фото, сделанными на улицах ее родного Киева. На кадрах Богдан предстала в очень коротком платье с зебряным принтом, которое удачно подчеркнуло ее стройную фигуру, и на каблуках. Образ она дополнила стильными солнцезащитными очками, массивными серьгами-кольцами и элегантной сумочкой.

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