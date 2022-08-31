Популярний український співак Макс Барських, який з початку повномасштабної війни засудив путінську агресію та повністю розірвав свої связки з рф, продовжує радувати шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram артист поділився кадрами зі свого виступу в Казахстані, на яких він звертається до публіки російською мовою та виконує пісню "Буде весна".

"Казахстане, дякую за неймовірно теплий прийом, відкриті серця і підтримку моєї України. Я відчував вашу енергію і знаю, що ви відчували мене. До нових зустрічей!", — написав Барських під відео.

В коментарях одразу ж візначився режисер-кліпмейкер Алан Бадоєв, залишивши лаконічне"❤️".

Шанувальники підтримали Макса та засипали його компліментами:

"А ми відчували твою енергетику, Макс, навіть через екран! Дякуємо";

"Круто! В Казахстані треба пропагувати Україну";

"Дякуємо, концерт був 🔥, для нашого міста це було великим сюрпризом🙈!!!Мрії здійснюються❤️!!!Мирного неба, Україна!";

"То був крутий концерт! Зірвала голос! Дякую, Максе! Ви кращий!";

"Дорогий Максе, дякую тобі за цей своєрідний звіт про чудово проведений концерт у Казахстані... Ти зумів передати ту незвичайну обстановку любові та доброти, що панує в залі!!!! Людей не обдуриш, вони відчувають і бачать справжній талант нашого неперевершеного метра";

"Мурашки по тілу! Як це приємно!".

Нагадаємо, Барських відповів Тарасу Тополі, який скептично поставився до його служби у ЗСУ.

Як повідомляла Politeka, Максу Барських пригрозили можливою розправою після слів про "діряву" росію.

Також Politeka писала, що Макс Барських розповів, чим українці відрізняються від росіян.