Популярный украинский певец Макс Барских, с начала полномасштабной войны осудивший путинскую агрессию и полностью разорвавший свои связи с рф, продолжает радовать поклонников.

На своей странице в Instagram артист поделился кадрами своего выступления в Казахстане, на которых он обращается к публике на русском языке и исполняет песню "Буде весна".

"Казахстан, спасибо за невероятно теплый прием, открытые сердца и поддержку моей Украины. Я чувствовал вашу энергию и знаю, что вы чувствовали меня. До новых встреч!", - написал Барских под видео.

В комментариях сразу же отметился режиссер-клипмейкер Алан Бадоев, оставив лаконичное " ❤️".

Поклонники поддержали Макса и засыпали его комплиментами:

"А мы чувствовали твою энергетику, Макс, даже через экран! Спасибо";

"Круто! В Казахстане нужно пропагандировать Украину";

"Спасибо, концерт был 🔥, для нашего города это было большим сюрпризом🙈!!!Мечты сбываются❤️!!!Мирного неба, Украина!";

"Это был крутой концерт! Сорвала голос! Спасибо, Макс! Вы лучший!";

"Дорогой Макс, спасибо тебе за этот своеобразный отчет о прекрасно проведенном концерте в Казахстане... Ты сумел передать ту необычную обстановку любви и доброты, царящей в зале!!!! Людей не проведешь, они чувствуют и видят настоящий талант нашего непревзойденного мэтра ";

"Мурашки по телу! Как это приятно!".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.