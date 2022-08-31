На своей странице в Instagram артист поделился кадрами своего выступления в Казахстане, на которых он обращается к публике на русском языке и исполняет песню "Буде весна".
"Казахстан, спасибо за невероятно теплый прием, открытые сердца и поддержку моей Украины. Я чувствовал вашу энергию и знаю, что вы чувствовали меня. До новых встреч!", - написал Барских под видео.
В комментариях сразу же отметился режиссер-клипмейкер Алан Бадоев, оставив лаконичное " ❤️".
Поклонники поддержали Макса и засыпали его комплиментами:
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"А мы чувствовали твою энергетику, Макс, даже через экран! Спасибо";
"Круто! В Казахстане нужно пропагандировать Украину";
"Спасибо, концерт был 🔥, для нашего города это было большим сюрпризом🙈!!!Мечты сбываются❤️!!!Мирного неба, Украина!";
"Это был крутой концерт! Сорвала голос! Спасибо, Макс! Вы лучший!";
"Дорогой Макс, спасибо тебе за этот своеобразный отчет о прекрасно проведенном концерте в Казахстане... Ты сумел передать ту необычную обстановку любви и доброты, царящей в зале!!!! Людей не проведешь, они чувствуют и видят настоящий талант нашего непревзойденного мэтра ";
"Мурашки по телу! Как это приятно!".
Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.
Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.
Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.