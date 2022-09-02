Як пише Politeka.net , про Андрія Задворного заговорили після того, як він переміг у романтичному шоу «Холостячка», головною героїнею якого була Злата Огневич. Чоловік зумів підкорити співачку, з якою вони після проекту продовжили спілкування, але не довго. Нині вони вже не разом.

У Instagram-stories Задворний ініціював розмову з читачами своєї сторінки.

Багатьох фоловерів цікавить ті самі питання: Що зараз з особистим життям у Андрія? Чи з'явився хтось у нього? Він закоханий?

Переможець «Холостячки» прямо не відповів на запитання про другу половинку, а показав спільний кадр із фіналістом проекту Дмитром Шевченком. Чоловіки дуріли.

Також Задворний зізнався, що самотнім себе не рахує.

«Хіба можна вважати себе самотнім, якщо ти щасливий, якщо довкола тебе люди, яких ти любиш?», - відповів він.

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний похвалився перед українцями обновкою

А ще Politeka повідомляла, що Задворний після камінг-ауту іншого учасника "Холостячки" засвітився у несподіваній компанії

Також Politeka писала, що переможця "Холостячки" Задворного заклювали після визнання ЛГБТ