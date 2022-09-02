Як пише Politeka.net , про Андрія Задворного заговорили після того, як він переміг у романтичному шоу «Холостячка», головною героїнею якого була Злата Огневич. Чоловік зумів підкорити співачку, з якою вони після проекту продовжили спілкування, але не довго. Нині вони вже не разом.
У Instagram-stories Задворний ініціював розмову з читачами своєї сторінки.
Багатьох фоловерів цікавить ті самі питання: Що зараз з особистим життям у Андрія? Чи з'явився хтось у нього? Він закоханий?
Переможець «Холостячки» прямо не відповів на запитання про другу половинку, а показав спільний кадр із фіналістом проекту Дмитром Шевченком. Чоловіки дуріли.
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Також Задворний зізнався, що самотнім себе не рахує.
«Хіба можна вважати себе самотнім, якщо ти щасливий, якщо довкола тебе люди, яких ти любиш?», - відповів він.
Нагадаємо, переможець "Холостячки" Задворний похвалився перед українцями обновкою
А ще Politeka повідомляла, що Задворний після камінг-ауту іншого учасника "Холостячки" засвітився у несподіваній компанії
Також Politeka писала, що переможця "Холостячки" Задворного заклювали після визнання ЛГБТ