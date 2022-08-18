Участник второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич совершил каминг-аут, признавшись в своей нетрадиционной ориентации. Мужчина заявил, что нашел свою любовь, а его избранником стал колумбиец. Сейчас пара обручилась и готовится к свадьбе.

Тем временем победитель «Холостячки» Андрей Задворный, разбивший Злате сердце, отреагировал на неожиданную новость и высказал сожаление, что не сможет присутствовать на свадьбе из-за военного положения в стране.

Сразу же Задворного затравили в Сети. Пользователей возмутила пропаганда однополых браков. Они призвали Задворного не делать этого. Также поинтересовались, как объяснять эти действия своим детям.

На хейт Андрей решил ответить.

«Я не пропагандирую однополые браки, это личный выбор каждого. Я за предоставление возможности их заключить всем, чтобы люди могли законно оформить свои отношения», - написал он.

Кроме того, Задворный призвал не ориентироваться на церковь в современном мире.

«Я человек нерелигиозный, поэтому на меня не действуют их законы», - сказал блогер.

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