Участник второго сезона шоу "Холостячка" Андрей Хветкевич совершил каминг-аут, признавшись в своей нетрадиционной ориентации. Мужчина заявил, что нашел свою любовь, а его избранником стал колумбиец. Сейчас пара обручилась и готовится к свадьбе.
Тем временем победитель «Холостячки» Андрей Задворный, разбивший Злате сердце, отреагировал на неожиданную новость и высказал сожаление, что не сможет присутствовать на свадьбе из-за военного положения в стране.
Сразу же Задворного затравили в Сети. Пользователей возмутила пропаганда однополых браков. Они призвали Задворного не делать этого. Также поинтересовались, как объяснять эти действия своим детям.
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На хейт Андрей решил ответить.
«Я не пропагандирую однополые браки, это личный выбор каждого. Я за предоставление возможности их заключить всем, чтобы люди могли законно оформить свои отношения», - написал он.
Кроме того, Задворный призвал не ориентироваться на церковь в современном мире.
«Я человек нерелигиозный, поэтому на меня не действуют их законы», - сказал блогер.
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