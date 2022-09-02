Как пишет Politeka.net, об Андрее Задворном заговорили после того, как он победил в романтическом шоу «Холостячка», главной героиней которого была Злата Огневич. Мужчина сумел покорить певицу, с которой они после проекта продолжили общение, но не долго. Сейчас они уже не вместе.
В Instagram-stories Задворный иницировал беседу с читателями своей страницы.
Многих фолловеров интересует один те же вопросы: Что сейчас с личной жизнью у Андрея? Появился ли у него кто-то? Он влюблен?
Победитель «Холостячки» прямо не ответил на вопрос о второй половинке, а показал совместный кадр с финалистом проекта Дмитрием Шевченко. Мужчины дурачились.
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Также Задворный признался, что одиноким себя не считает.
«Разве можно считать себя одиноким, если ты счастливый, если вокруг тебя люди, которых ты любишь?», - ответил он.
Напомним, победитель "Холостячки" Задворный похвастался перед украинцами обновкой
А еще Politeka сообщала, что Задворный после каминг-аута другого участника "Холостячки" засветился в неожиданной компании
Также Politeka писала, что победителя "Холостячки" Задворного заклевали после признания об ЛГБТ