Андрей Задворный, победитель шоу "Холостячка" со Златой Огневич, ответил на вопрос о второй половинке.

Как пишет Politeka.net, об Андрее Задворном заговорили после того, как он победил в романтическом шоу «Холостячка», главной героиней которого была Злата Огневич. Мужчина сумел покорить певицу, с которой они после проекта продолжили общение, но не долго. Сейчас они уже не вместе.

В Instagram-stories Задворный иницировал беседу с читателями своей страницы.

Многих фолловеров интересует один те же вопросы: Что сейчас с личной жизнью у Андрея? Появился ли у него кто-то? Он влюблен?

Победитель «Холостячки» прямо не ответил на вопрос о второй половинке, а показал совместный кадр с финалистом проекта Дмитрием Шевченко. Мужчины дурачились.

Также Задворный признался, что одиноким себя не считает.

«Разве можно считать себя одиноким, если ты счастливый, если вокруг тебя люди, которых ты любишь?», - ответил он.

Напомним, победитель "Холостячки" Задворный похвастался перед украинцами обновкой

А еще Politeka сообщала, что Задворный после каминг-аута другого участника "Холостячки" засветился в неожиданной компании

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