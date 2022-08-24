На своей странице в Instagram предприниматель поздравил украинцев с большим государственным праздником.
"Сотни лет борьбы за собственное государство и борьба продолжается. Больше ценишь то, что дается тебе с трудом, поэтому наше поколение понимает содержание и ценность независимости и это понимание приходило к нам в несколько этапов революций и войны. Украинцы знают, что независимость – это наше право быть такими, как мы хотим, самим выбирать свой путь и строить свободное общество на основе взаимоуважения», — пишет Задворный.
Звезда "Холостячки" поделился серией эффектных фотоснимков, на которых позирует в стильной вышивке ручной работы. Свой образ бородач дополнил браслетами из мелких бусинок на обеих руках.
"Наш народ идентифицирует себя по общему языку, культуре истории. Одним из элементов нашей традиции является вышиванка. Хорошим обычаем стало одевать вышиванку, как праздничную одежду, это дает ощущение единения и национальной особенности даты", - убежден Андрей.
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Он подчеркнул, что вышиванка ручной работы – это настоящее произведение искусства, потому что мастер вкладывает в нее свою душу, поэтому для него носить такую вещь – это особое удовольствие.
Напомним, победитель "Холостячки" Андрей Задворный показал, как его обманул продавец.
Как сообщала Politeka, победитель «Холостячки» Задворный похвастался отдыхом в Карпатах и разозлил украинцев.
Также Politeka писала, что Андрей Задворный показал, как выглядит без бороды.