Як пише Politeka.net , архівні знімки артистка розмістила у себе в Instagram. Сумська виклала чорно-білі фотокадри, на яких вона знята, будучи ще школяркою. Фото показують, як вона у шкільні роки відзначала День знань. У ті роки майбутня знаменитість жила у Запоріжжі.
«Запоріжжя, школа номер 1, вул.Шкільна! Трохи спогадів про 1 вересня…З днем ЗНАНЬ!Хто себе впізнав на фото?📚📝 Господи,бережи наших дітей!», – написала Ольга Сумська.
Користувачі соцмережі відреагували на фото Ольги компліментами.
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"Я завжди думала, що ваша дочка Аня схожа на тата. Виявляється вона копія Ви!)",
"Яка ви тут струнка і гарна",
"У шкільні роки були красунею і зараз прекрасні", - пишуть у коментарях.
Зазначимо, Ольга Сумська вперше з'явилася на телеекранах, коли зіграла у стрічці "Вечори на хуторі поблизу Диканьки". Роль майбутня зірка отримала завдяки своїй сестрі Наталі, яка призвела її до режисера картини – Юрія Ткаченка.
Велику популярність Ользі Сумській принесла роль серіалі "Роксолана", де знаменитість зіграла головну героїню - Роксолану.
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