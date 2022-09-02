Как пишет Politeka.net, архивные снимки артистка разместила у себя в Instagram. Сумская выложила черно-белые фотокадры, на которых она запечатлена, будучи еще школьницей. Фото показывают, как она в школьные года отмечала День знаний. В те годы будущая знаменитость жила в Запорожье.
«Запорожье, школа номер 1,ул.Школьная! Немного воспоминаний о 1 сентября…С днем ЗНАНИЙ!Кто себя узнал на фото?📚📝 Господи, храни наших детей!», - написала Ольга Сумская.
Пользователи соцсети отреагировали на фотографии Ольги комплиментами.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Кремлевский диктатор приказал захватить Донецкую область к 15 сентября: о текуще ситуации рассказали в Генштабе
Жена продюсера "Квартал 95" растрогала кадрами в день рождения сына: "Прости меня за все"
Звезда "Х-Фактора" Николайчук показала огромную татуировку: "Такие невероятные..."
Лилия Ребрик после ухода с телевидения поделилась радостной новостью: "Мы с папой сделаем все..."
"Я всегда думала, что ваша дочь Аня похожа на папу. Оказывается она копия Вы!)",
"Какая вы тут стройная и красивая",
"В школьные годы были красавицей и сейчас прекрасны", - пишут в комментариях.
Отметим, Ольга Сумская впервые появилась на телеэкранах, когда сыграла в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки". Роль будущая звезда получила благодаря своей сестре, Наталье, которая привела ее к режиссеру картины – Юрию Ткаченко.
Большую популярность Ольге Сумской принесла роль в сериале "Роксолана", где знаменитость сыграла главную героиню – Роксолану.
Напомним, Сумская рассказала, зачем ей срочно понадобилась денежная помощь украинцев
А еще Politeka сообщала, что Бедняков болтнул лишнего в день рождения Ольги Сумской, чем огорошил ее супруга Борисюка
Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины эффектно поздравила 56-летнюю Ольгу Сумскую