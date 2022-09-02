Популярная актриса Ольга Сумская по случаю начала учебного года решила вспомнить, как она выглядела в школьные годы.

Как пишет Politeka.net, архивные снимки артистка разместила у себя в Instagram. Сумская выложила черно-белые фотокадры, на которых она запечатлена, будучи еще школьницей. Фото показывают, как она в школьные года отмечала День знаний. В те годы будущая знаменитость жила в Запорожье.

«Запорожье, школа номер 1,ул.Школьная! Немного воспоминаний о 1 сентября…С днем ЗНАНИЙ!Кто себя узнал на фото?📚📝 Господи, храни наших детей!», - написала Ольга Сумская.

Пользователи соцсети отреагировали на фотографии Ольги комплиментами.

"Я всегда думала, что ваша дочь Аня похожа на папу. Оказывается она копия Вы!)",

"Какая вы тут стройная и красивая",

"В школьные годы были красавицей и сейчас прекрасны", - пишут в комментариях.

Отметим, Ольга Сумская впервые появилась на телеэкранах, когда сыграла в ленте "Вечера на хуторе близ Диканьки". Роль будущая звезда получила благодаря своей сестре, Наталье, которая привела ее к режиссеру картины – Юрию Ткаченко.

Большую популярность Ольге Сумской принесла роль в сериале "Роксолана", где знаменитость сыграла главную героиню – Роксолану.

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