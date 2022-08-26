Ольга Сумская рассказала, как сейчас проходят ее будни за помощью для украинских защитников.

55-летняя звезда показала,как усердно работает волонтером и старается помочь нуждающимся украинцам. Уже несколько месяцев вместе с мужем она занимается волонтерством, а также старается освещать различные важные моменты в Инстаграм.

«Мы с коллегами продолжаем собирать средства на автомобиль скорой помощи! Первая карета уже поехала на фронт! Каждый день вооруженные силы Украины спасают наши с вами жизни, так что у нас появился шанс отблагодарить их!

Пришлите всего-навсего 103 гривны на этот счет и у нас появится возможность закупить и отправить уже вторую карету скорой помощи на фронт! И она спасет не одну жизнь нашим военным!» - поделилась Ольга желанием помочь военным вместе.

Также Сумская показала, как заваривает кукурузные рыльца и рассказала об их пользе для здоровья.

"Рыльца из 🌽! Незаменимо для детишек и взрослых с проблемами пищеварения! Засушивайте и заваривайте, как чай! Пейте по полстакана натощак! Детям по четверть стакана…☝🏻 Также для печени очень полезны!", — поделилась Сумская.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.