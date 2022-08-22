Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, эмоционально поздравила актрису Ольгу Сумскую с Днем рождения.

Из-за полномасштабного вторжения рф артистка вместе с мужем и дочерьми-близняшками уехала в Великобританию, но регулярно наведывается на родину.

В этот раз на своей странице в Instagram Камалия решила публично поздравить с днем ​​рождения звездную подругу Ольгу Сумскую. 22 августа актрисе исполняется 56 лет.

Певица разместила архивное фото вместе со своим мужем и Сумской, на котором все трое позируют в эффектных образах: Мохаммад Захур в клетчатом коричневом костюме, Камалия в блестящем белом платье с накидкой и большими вырезами, а Ольга в роскошном ярко-желтом платье-вышиванке.

"Сегодня моя подруга, прекрасная актриса Ольга Сумская празднует День Рождения! Олечка, наша семья желает тебе любви и творческого вдохновения, ты невероятная женщина и пример для многих! Мирного неба над головой, исполнения желаний, здоровья тебе и твоей семьи!" С Днем Рождения, моя дорогая!", - написала певица.

Поклонники Камалии и Сумской в ​​комментариях восхищаются снимком: "Какие невероятные наряды! 😍 супер!!!!", "Вау вау".

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