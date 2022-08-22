Из-за полномасштабного вторжения рф артистка вместе с мужем и дочерьми-близняшками уехала в Великобританию, но регулярно наведывается на родину.
В этот раз на своей странице в Instagram Камалия решила публично поздравить с днем рождения звездную подругу Ольгу Сумскую. 22 августа актрисе исполняется 56 лет.
Певица разместила архивное фото вместе со своим мужем и Сумской, на котором все трое позируют в эффектных образах: Мохаммад Захур в клетчатом коричневом костюме, Камалия в блестящем белом платье с накидкой и большими вырезами, а Ольга в роскошном ярко-желтом платье-вышиванке.
"Сегодня моя подруга, прекрасная актриса Ольга Сумская празднует День Рождения! Олечка, наша семья желает тебе любви и творческого вдохновения, ты невероятная женщина и пример для многих! Мирного неба над головой, исполнения желаний, здоровья тебе и твоей семьи!" С Днем Рождения, моя дорогая!", - написала певица.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Вояки "ЛНР" пошли против российского командования, первые подробности бунта: "Несмотря на угрозы и..."
"Не случайная встреча": Горбунов показал, кого увидел в киевском метро, фото
"Мы виделись 28 февраля": Глущенко из "Дизель шоу" призналась, как поддерживает отношения на расстоянии
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
Поклонники Камалии и Сумской в комментариях восхищаются снимком: "Какие невероятные наряды! 😍 супер!!!!", "Вау вау".
Напомним, Юрий Горбунов показал, кого увидел в киевском метро.
Как сообщала Politeka, Леся Никитюк насмешила кадрами, чем занимается дома в Хмельницкой области.
Также Politeka писала, что 19-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" взбудоражила новым дерзким образом.