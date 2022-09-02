Як пише Politeka.net, милим кадром Вікторія Ткач поділилася у себе в Instagram.

Жінка розповіла, що завдяки нашим ЗСУ її донька зможе навчатись за партою. Ліза вже перейшла до другого класу.

«За півроку війни якось загубилося почуття часу! А сьогодні начебто оновилося. Обновилося розуміння, що за ці півроку наші діти стали дорослішими не просто на 6 місяців, а на ціле почуття мудрості!!! Бажаю нашим дітям, не забувати про відчуття дитинства!.. 🤍», - написала Вікторія Ткач.

На фото видно, що святковий настрій у дівчинки присутній - другокласниця чудово вбралася у лавандовий костюм до свята 1 вересня

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Українці захопилися модним вбранням дівчинки та побажали їй лише хороших оцінок.

"Дуже красива Ліза нехай вона отримує найкращі та хороші оцінки",

"Ліза дуже стильна",

"Дуже мила і гарна дівчинка"

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