Шоумен Юрій Ткач із "Квартал 95" із дружиною Вікторією відправили свою дочку Лізу до другого класу.

Як пише Politeka.net, милим кадром Вікторія Ткач поділилася у себе в Instagram.

Жінка розповіла, що завдяки нашим ЗСУ її донька зможе навчатись за партою. Ліза вже перейшла до другого класу.

«За півроку війни якось загубилося почуття часу! А сьогодні начебто оновилося. Обновилося розуміння, що за ці півроку наші діти стали дорослішими не просто на 6 місяців, а на ціле почуття мудрості!!! Бажаю нашим дітям, не забувати про відчуття дитинства!.. 🤍», - написала Вікторія Ткач.

На фото видно, що святковий настрій у дівчинки присутній - другокласниця чудово вбралася у лавандовий костюм до свята 1 вересня

Українці захопилися модним вбранням дівчинки та побажали їй лише хороших оцінок.

"Дуже красива Ліза нехай вона отримує найкращі та хороші оцінки",

"Ліза дуже стильна",

"Дуже мила і гарна дівчинка"

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Також Politeka повідомляла, що дружина Ткача з "Квартал 95" показала красуню-дочку, що підросла, від зіркового чоловіка.

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