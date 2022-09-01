Актриса и жена продюсера "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук рассказала о двойном празднике, который отмечают 1 сентября в ее семье.

Анна уже долго живет в браке с продюсером Александром Божковым, вместе они воспитывают двоих детей. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

Сегодня 1 сентября младшему сыну Саливанчук исполняется 2 года. Об этом счастливая мама рассказала своим поклонникам в Инстаграм и показала видео, посвященное ярким моментам жизни маленького Никиты.

«1 сентября – это праздник! А у меня целых два праздника 💙💛 У Тебя мой младший сын- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Тебе 2 года 🙏🏻 А твой старший брат Глеб идет в 1 класс 🙏🏻», - написала актриса.

Саливанчук призналась, что улыбка Никиты помогает ей справится в столь тяжелое для всех время. Она трогательно обратилась к сыну и поблагодарила его за все.

«Никита - ты очень помог мне справиться в наше нелегкое время🙏🏻 Прости меня за все 🙏🏻и благодарю тебя за то, что ты именно меня выбрал своей мамой❤️ Я обещаю сделать твою жизнь прекрасной. Я обещаю беспокоиться о тебе. Я обещаю любить тебя всегда. Я обещаю сделать твою жизнь прекрасной, я все буду делать для этого 💙💛 С днем рождения тебя мой НИКИТОС🙏🏻💙💛 Во веки - твоя мама❤️❤️❤️», - отметила жена продюсера "Квартал 95".

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

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