Анна уже долго живет в браке с продюсером Александром Божковым, вместе они воспитывают двоих детей. В 2015 году у пары родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.
Сегодня 1 сентября младшему сыну Саливанчук исполняется 2 года. Об этом счастливая мама рассказала своим поклонникам в Инстаграм и показала видео, посвященное ярким моментам жизни маленького Никиты.
«1 сентября – это праздник! А у меня целых два праздника 💙💛 У Тебя мой младший сын- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! Тебе 2 года 🙏🏻 А твой старший брат Глеб идет в 1 класс 🙏🏻», - написала актриса.
Саливанчук призналась, что улыбка Никиты помогает ей справится в столь тяжелое для всех время. Она трогательно обратилась к сыну и поблагодарила его за все.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Новые правила с 1 сентября коснутся сотни тысяч украинцев: детали решения
Температура упадет до +5 градусов: детали прогноза на первые дни осени, к чему готовиться
"Мисс Украина Вселенная" Неплях укатила в Италию и поразила откровением: "Любовь с первого взгляда"
Кароль оконфузилась, попытавшись перепеть "Червону калину": "Осквернили песню..."
«Никита - ты очень помог мне справиться в наше нелегкое время🙏🏻 Прости меня за все 🙏🏻и благодарю тебя за то, что ты именно меня выбрал своей мамой❤️ Я обещаю сделать твою жизнь прекрасной. Я обещаю беспокоиться о тебе. Я обещаю любить тебя всегда. Я обещаю сделать твою жизнь прекрасной, я все буду делать для этого 💙💛 С днем рождения тебя мой НИКИТОС🙏🏻💙💛 Во веки - твоя мама❤️❤️❤️», - отметила жена продюсера "Квартал 95".
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.