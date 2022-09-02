Как пишет Politeka.net, милым кадром Виктория Ткач поделилась у себя в Instagram.
Женщина рассказала, что благодаря нашим ВСУ ее дочка сможет учиться за партой. Лиза уже перешла во второй класс.
«За полгода войны как-то потерялось чувство времени! А сегодня вроде бы обновилось. Обновилось понимание, что за эти полгода, наши дети стали взрослее не просто на 6 месяцев, а на целое чувство мудрости!!! Желаю нашим детям, не забывать об ощущениях детства !!!..🤍», - написала Виктория Ткач.
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Украинцы восхитились модным нарядом девочки и пожелали ей только хороших оценок.
"Очень красивая Лиза пусть она получает самые лучшие и хорошие оценки",
"Лиза очень стильная",
"Очень миленькая и красивая девочка"
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