Шоумен Юрий Ткач из "Квартал 95" с женой Викторией отправили свою дочь Лизу во второй класс.

Как пишет Politeka.net, милым кадром Виктория Ткач поделилась у себя в Instagram.

Женщина рассказала, что благодаря нашим ВСУ ее дочка сможет учиться за партой. Лиза уже перешла во второй класс.

«За полгода войны как-то потерялось чувство времени! А сегодня вроде бы обновилось. Обновилось понимание, что за эти полгода, наши дети стали взрослее не просто на 6 месяцев, а на целое чувство мудрости!!! Желаю нашим детям, не забывать об ощущениях детства !!!..🤍», - написала Виктория Ткач.

На фото видно, что праздничное настроение у девочки присутствует - второклассница прекрасно нарядилась в лавандовый костюм к празднику 1 сентября

Украинцы восхитились модным нарядом девочки и пожелали ей только хороших оценок.

"Очень красивая Лиза пусть она получает самые лучшие и хорошие оценки",

"Лиза очень стильная",

"Очень миленькая и красивая девочка"

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