Как пишет Politeka.net, 1 сентября в Украине традиционно отмечают как День знаний и официальное начало нового учебного года.
Однако многие дети из-за войны вынуждены учиться онлайн, в то время как некоторые всё-таки пойдут в школу.
Так, танцовщица Илона Гвоздева так и не решилась отпустить дочь в учебное заведение. Об этом она призналась фолловерам у себя в Инстаграм.
"Я пока не понимаю как именно мы наладим школьное обучение, но так точно я не смогу! Уважаемые родители, умоляю вас быть внимательными, тем более, чьи дети все же пошли в школу офлайн. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры правил безопасности ваших детей! Берегите себя и своих детей!" - обратилась Гвоздева к украинцам.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Жена продюсера "Квартал 95" растрогала кадрами в день рождения сына: "Прости меня за все"
Виталий Ким неожиданно высказался о языковом вопросе в Украине: "Если я говорю на русском..."
Температура упадет до +5 градусов: детали прогноза на первые дни осени, к чему готовиться
Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" наградили орденом: выяснилось, за какие заслуги
"Мое сердце просто разрывается от грусти и боли, что у наших детей забрали детство, забрали их нормальную жизнь... Это просто ужас! Я не верю, что мы должны дальше готовить детей не к учебе, а к тому, как выжить в случае чего", - отметила она.
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" жестко обратилась к украинцам, которые ее хейтят
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" откровенно рассказала о переменах в жизни
Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танців з зірками" неожиданно засветила мужа в одних трусах на всю страну