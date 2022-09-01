Танцовщица Илона Гвоздева, звезда "Танців з зірками" в День знаний призналась, что ее сердце разрывается от печали и боли, что у украинских детей забрали детство.

Как пишет Politeka.net, 1 сентября в Украине традиционно отмечают как День знаний и официальное начало нового учебного года.

Однако многие дети из-за войны вынуждены учиться онлайн, в то время как некоторые всё-таки пойдут в школу.

Так, танцовщица Илона Гвоздева так и не решилась отпустить дочь в учебное заведение. Об этом она призналась фолловерам у себя в Инстаграм.

"Я пока не понимаю как именно мы наладим школьное обучение, но так точно я не смогу! Уважаемые родители, умоляю вас быть внимательными, тем более, чьи дети все же пошли в школу офлайн. Пожалуйста, соблюдайте все необходимые меры правил безопасности ваших детей! Берегите себя и своих детей!" - обратилась Гвоздева к украинцам.

"Мое сердце просто разрывается от грусти и боли, что у наших детей забрали детство, забрали их нормальную жизнь... Это просто ужас! Я не верю, что мы должны дальше готовить детей не к учебе, а к тому, как выжить в случае чего", - отметила она.

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