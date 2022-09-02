Як пише Politeka.net , Ганна Богдан є переможницею одного з сезонів "Холостяка", яка прожила разом із головним героєм близько року. Про розлучення з Михайлом Заливаком Ганна розповіла лише через тиждень після ухваленого рішення і далі коментувати нічого не стала.

Довгий час Богдан жила за кордоном і не розповідала про те, як тепер проходять її будні, де вона живе та що планує. Більше того, Ганна після повернення додому кардинально змінила стиль і вже хвалиться новим боразом.

На цей раз Богдан показала, яка хороша у неї спортивна форма, адже вона не забуває і про тренування, і про харчування.

«Займаємось під Вакарчука. Я завжди 31 грудня ставлю собі глобальні плани на рік. І також роблю це першого вересня після літа з новими силами до здійснення своїх цілей, тому що літо розслаблює» - пише Ганна.

Раніше Ганна розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона поїхала за кордон і чотири місяці провела у Великій Британії.

"Я дуже часто подорожувала і подорожую. І колись мріяла не просто приїхати в іншу країну, а переїхати і жити за кордоном. Під час війни за 4 місяці я поїхала до Англії, це було найдовше моє перебування в іншій країні", - пише Богдан.

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