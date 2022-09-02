Анна Богдан после расставания с главным героем "Холостяка" Михаилом Заливако решила показать после занятий, в какой форме находится.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан является победительницей одного из сезонов "Холостяка", которая прожила вместе с главным героем около года. О расставании с Михаилом Заливако Анна рассказала лишь спустя недели после принятого решения и далее комментировать ничего не стала.

Долгое время Богдан жила заграницей и не рассказывала о том, как теперь проходят ее будни, где она живет и что планирует. Более того, Анна после возвращения домой кардинально сменила стиль и уже хвастается новым боразом.

В этот раз Богдан показала, какая хорошая у нее спортивная форма, ведь она не забывает и о тренировках, и о питании.

«Занимаемся под Вакарчука. Я всегда 31 декабря ставлю себе глобальные планы на год. И также делаю это первого сентября, после лета с новыми силами к осуществлению своих целей, потому что лето расслабляет» - пишет Анна.

Ранее Анна рассказала, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину она уехала за границу и 4 месяца провела в Великобритании.

"Я очень часто путешествовала и путешествовую. И когда-то мечтала не просто приехать в другую страну, а переехать и жить за границей. Во время войны за 4 месяца я уехала в Англию, это было самое долгое мое пребывание в другой стране", — пишет Богдан.

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