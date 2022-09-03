Як пише Politeka.net , Тіна Кароль – відома українська співачка. Співачка, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Кароль і про Тікток, де поділилася новим відео.

Зірка на кадрах позувала в кількох вбраннях, включаючи прозору сукню.

"EP "LELEKA" - це послання підтримки всьому українському, це ворожіння на перемогу нашого народу", - написала зірка в публікації.

"Ексклюзивні кадри з фотосету", - написала Кароль у коментарях.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неймовірно", "Українська краса, наша гордість", Красуня", "Королева", "Це відстій, а не послання, вибачте", "Всіх хлопців зачарувала", "Чекаємо на ці фото", "Тепер би дочекатися фото" , "Чекаємо на фото з фотосесії"

Нагадаємо, Кароль в унікальному вбранні придумала чим ще здивувати українців

А ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль разом із американським музикантом поділилися приємною новиною

Також Politeka писала, що Кароль без зайвого пафосу влаштувала зйомку у сіні після повернення додому