Як пише Politeka.net , Тіна Кароль – відома українська співачка. Співачка, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Кароль і про Тікток, де поділилася новим відео.
Зірка на кадрах позувала в кількох вбраннях, включаючи прозору сукню.
"EP "LELEKA" - це послання підтримки всьому українському, це ворожіння на перемогу нашого народу", - написала зірка в публікації.
"Ексклюзивні кадри з фотосету", - написала Кароль у коментарях.
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Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Неймовірно", "Українська краса, наша гордість", Красуня", "Королева", "Це відстій, а не послання, вибачте", "Всіх хлопців зачарувала", "Чекаємо на ці фото", "Тепер би дочекатися фото" , "Чекаємо на фото з фотосесії"
Нагадаємо, Кароль в унікальному вбранні придумала чим ще здивувати українців
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