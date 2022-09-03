Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица. Певица, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кароль и о ТикТок, где поделилась новым видео.

Звезда на кадрах позировала в нескольких нарядах, включая прозрачное платье.

"EP «LELEKA» — это послание поддержки всему украинскому, это гадание на победу нашего народа", - написала звезда в публикации.

"Эксклюзивные кадры с фотосета", - написала Кароль в комментариях.

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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятно", "Украинская красота, нашаа гордость", Красотка", "Королева", "Это отстой, а не послание, извините", "Всех парней очаровала", "Ждем на эти фото", "Теперь бы дождаться бы фото", "Ждем на фото с фотосессии".

@tinakarol

EP «LELEKA» — це послання підтримки всьому українському, це ворожіння на перемогу нашого народу 💙💛 #тінакароль

♬ Kolomyika - Tina Karol & Macro/micro

Напомним, Кароль в уникальном наряде придумала, чем еще удивить украинцев

А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль вместе с американским музыкантом поделились приятной новостью

Также Politeka писала, что Кароль без лишнего пафоса устроила съемку в сене после возвращения домой