Как пишет Politeka.net, Тина Кароль - известная украинская певица. Певица, как и другие звезды, поддержала украинцев в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Кароль и о ТикТок, где поделилась новым видео.
Звезда на кадрах позировала в нескольких нарядах, включая прозрачное платье.
"EP «LELEKA» — это послание поддержки всему украинскому, это гадание на победу нашего народа", - написала звезда в публикации.
"Эксклюзивные кадры с фотосета", - написала Кароль в комментариях.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Невероятно", "Украинская красота, нашаа гордость", Красотка", "Королева", "Это отстой, а не послание, извините", "Всех парней очаровала", "Ждем на эти фото", "Теперь бы дождаться бы фото", "Ждем на фото с фотосессии".
Напомним, Кароль в уникальном наряде придумала, чем еще удивить украинцев
А еще Politeka сообщала, что Тина Кароль вместе с американским музыкантом поделились приятной новостью
Также Politeka писала, что Кароль без лишнего пафоса устроила съемку в сене после возвращения домой