Популярная украинская певица Тина Кароль, которая сейчас продолжает активно гастролировать за границей и напоминать миру о войне рф против Украины, поделилась приятной новостью.

На своей странице в Instagram артистка рассказала, что специально для показа коллекции одного из украинских брендов в рамках Rakuten Fashion Week, который проходит в столице Японии Токио, создала мини-альбом «LELEKA», в котором знаковые народные песни приобрели новое электронное звучание.

Песни Тина Кароль записала в коллаборации с американским диджеем Мacro/micro (Томми Симпсоном).

«Чтобы создать EP «LELEKA» мне удалось работать с Тиной Кароль, которая является невероятной певицей. Я надеюсь, что этот EP вдохновит человечество помнить, что жизнь является самым ценным даром и что мы можем летать, как аисты, и достигать новых вершин, как глобальное сообщество», — заявил диджей.

По словам певицы, "LELEKA" - это "послание поддержки всему украинскому, это гадание на победу нашего народа".

«Голос Тины Кароль – это настоящий полет силы и свободы. Чтобы создать альбом, который станет фундаментом для показа целой коллекции, Тина черпает вдохновение в своих корнях, олицетворяя лейтмотивы и яркие символы украинской культуры в своем исполнении», — рассказали представители бренда.

Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.

Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.

Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.