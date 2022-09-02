После того, как Тина Кароль представила неожиданный образ специально для показа коллекции Lever Couture и презентовала электронный альбом, звезда получила множество комплиментов и различных отзывов. Сейчас в Инстаграм активно обсуждают новинки от Кароль, которая смогла впечатлить украинцев на презентации.
«Голос Тины Кароль – это настоящий полет силы и свободы. Чтобы создать альбом, который станет фундаментом для показа целой коллекции, Тина черпает вдохновение в своих корнях, олицетворяя лейтмотивы и яркие символы украинской культуры в своем исполнении», – цитирует бренд ФанТина.
Также было подмечено, что многим бы хотелось, что бы новый альбом Тины вдохновил человечество помнить, что жизнь является самым ценным даром и что мы можем летать, как аисты, и достигать новых вершин, как глобальное сообщество.
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На своей странице в Instagram артистка рассказала, что специально для показа коллекции одного из украинских брендов в рамках Rakuten Fashion Week, который проходит в столице Японии Токио, создала мини-альбом «LELEKA», в котором знаковые народные песни приобрели новое электронное звучание.
Песни Тина Кароль записала в коллаборации с американским диджеем Мacro/micro (Томми Симпсоном).
Напомним, Тина Кароль показала самого дорогого мужчину после сына Вени.
Как сообщала Politeka, сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок.
Также Politeka писала, что Кароль эмоционально открыла душу фанатам и показала возлюбленного.