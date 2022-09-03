Максим Галкін чітко окреслив свою позицію щодо війни проти України. Він засудив злочинний режим Кремля, у своїх соцмережах постійно розповідає про жахіття війни через росіян. Більше того, в Росії відразу поспішили засудити шоумена і почали всіляко його "клювати" і звинувачувати в зраді.
Проте терпіти образи Максим Галкін не звик і почав давати відсіч путінським посіпакам. На своїй сторінці в Instagram Галкін поділився кількома фрагментами відео, показаними на федеральних каналах у Росії.
На них гумориста намагалися висміяти у КВК та на політичних ток-шоу.
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Зокрема, на відео пропагандист Віталій Мілонов закликав не впускати "гидкого тушкана" Галкіна в росію і "тиснути під його жовту п*пу в штанах".
Максим Галкін не став мовчати і відповів на критику путініста.
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