Максим Галкін чітко окреслив свою позицію щодо війни проти України. Він засудив злочинний режим Кремля, у своїх соцмережах постійно розповідає про жахіття війни через росіян. Більше того, в Росії відразу поспішили засудити шоумена і почали всіляко його "клювати" і звинувачувати в зраді.

Проте терпіти образи Максим Галкін не звик і почав давати відсіч путінським посіпакам. На своїй сторінці в Instagram Галкін поділився кількома фрагментами відео, показаними на федеральних каналах у Росії.

На них гумориста намагалися висміяти у КВК та на політичних ток-шоу.

Зокрема, на відео пропагандист Віталій Мілонов закликав не впускати "гидкого тушкана" Галкіна в росію і "тиснути під його жовту п*пу в штанах".

Максим Галкін не став мовчати і відповів на критику путініста.

"Щось придворний кріпосний театр здає позиції. У Мілонова стендап зачітніший, несподівані образи, хоча тему «попи» до кінця не розкрив, його манить моя чи будь-яка гумова?", - зазначив чоловік Алла Борисівна.

У коментарях користувачі мережі підтримали коханого артиста.

" Як низько вони впали. Іспанський сором відчуваєш, дивлячись на це",

"Кошмар, що діється на ТБ",

"Деградація!",

"Галкін - брила! 😍 Людина!!! Любимо і поважаємо! Дякую, що Ви є!",

"Які вони хворі люди, і як їхнє життя нудне і одноманітне, сум 😞 Добре, що Ви поїхали 👏",

" Дуже смішно спостерігати як люди по команді влаштовують цькування, найнеприємніше що далі буде гірше", - висловлюються в мережі.