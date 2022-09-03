Максим Галкин четко обозначил свою позицию по войне против Украины. Он осудил преступный режим Кремля, в своих соцсетях постоянно рассказывает об ужасах войны из-за россиян. Более того, в рф сразу поспешили осудить шоумена и начали всячески его "клевать" и обвинять в предательстве.

Однако терпеть обиды Максим Галкин не привык и начал дават отпор путинским прихвостням. На своей странице в Instagram Галкин поделился несколькими фрагментами видео, показанными на федеральных каналах в рф.

На них юмориста пытались высмеять в КВН и на политических ток-шоу.

В частности, на видео пропагандист Виталий Милонов призвал не впускать "гадкого тушкана" Галкина в россию и "пнуть под его желтую п*пу в штанах".

Максим Галкин не стал молчать и хлестко ответил на критику путиниста.

"Что-то придворный крепостной театр сдаёт позиции. У Милонова стендап зачётнее, неожиданные образы, хотя тему «попы» до конца не раскрыл, его манит моя или любая резиновая?", - отметил супруг Алла Борисовны.

В комментариях пользователи сети поддержали любимого артиста.

"Как низко они пали. Испанский стыд испытываешь, глядя на это",

"Кошмар, что творится на ТВ",

"Деградация!",

"Галкин - глыба! 😍 Человечище!!! Любим и уважаем! Спасибо, что Вы есть!",

"Какие они больные люди , и как их жизнь скучна и однообразна, печаль 😞 Хорошо, что Вы уехали 👏",

" Очень смешно наблюдать как люди по команде устраивают травлю, самое противное что дальше будет хуже", - высказываются в сети.