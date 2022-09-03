Максим Галкин четко обозначил свою позицию по войне против Украины. Он осудил преступный режим Кремля, в своих соцсетях постоянно рассказывает об ужасах войны из-за россиян. Более того, в рф сразу поспешили осудить шоумена и начали всячески его "клевать" и обвинять в предательстве.

Однако терпеть обиды Максим Галкин не привык и начал дават отпор путинским прихвостням. На своей странице в Instagram Галкин поделился несколькими фрагментами видео, показанными на федеральных каналах в рф.

На них юмориста пытались высмеять в КВН и на политических ток-шоу.

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В частности, на видео пропагандист Виталий Милонов призвал не впускать "гадкого тушкана" Галкина в россию и "пнуть под его желтую п*пу в штанах".

Максим Галкин не стал молчать и хлестко ответил на критику путиниста.

"Что-то придворный крепостной театр сдаёт позиции. У Милонова стендап зачётнее, неожиданные образы, хотя тему «попы» до конца не раскрыл, его манит моя или любая резиновая?", - отметил супруг Алла Борисовны.
В комментариях пользователи сети поддержали любимого артиста.
"Как низко они пали. Испанский стыд испытываешь, глядя на это",
"Кошмар, что творится на ТВ",
"Деградация!",
"Галкин - глыба! 😍 Человечище!!! Любим и уважаем! Спасибо, что Вы есть!",
"Какие они больные люди , и как их жизнь скучна и однообразна, печаль 😞 Хорошо, что Вы уехали 👏",
" Очень смешно наблюдать как люди по команде устраивают травлю, самое противное что дальше будет хуже", - высказываются в сети.

Напомним, Пугачева в комбинезоне похвасталась моложавым видом: "Ох и хороша чертовка"

Как сообщала Politeka, Пугачева после скандала неожиданно вернулась в рф и дала отпор хейтерам: "У себя порядок наведите в начале"

Также Politeka писала, что Максим Галкин оставил Пугачеву с детьми в Латвии и уехал: "Помашем ручкой папе"