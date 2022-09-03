Максим Галкин четко обозначил свою позицию по войне против Украины. Он осудил преступный режим Кремля, в своих соцсетях постоянно рассказывает об ужасах войны из-за россиян. Более того, в рф сразу поспешили осудить шоумена и начали всячески его "клевать" и обвинять в предательстве.
Однако терпеть обиды Максим Галкин не привык и начал дават отпор путинским прихвостням. На своей странице в Instagram Галкин поделился несколькими фрагментами видео, показанными на федеральных каналах в рф.
На них юмориста пытались высмеять в КВН и на политических ток-шоу.
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В частности, на видео пропагандист Виталий Милонов призвал не впускать "гадкого тушкана" Галкина в россию и "пнуть под его желтую п*пу в штанах".
Максим Галкин не стал молчать и хлестко ответил на критику путиниста.
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