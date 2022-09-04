Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - учасниця проекту "Холостяк" з Микитою Добриніним. Дівчині вдалося перемогти на шоу, а через деякий час пара одружилася. Тепер зіркова родина має сина Лева, а днями Микита та Даша оголосили, що вінчалися. Не забуває дружина Добриніна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка вирішила побалакати з українцями.

"Про що хочете побалакати", - написала Даша, запрошуючи до розмови.

"Можна про те, як схудли? дякую",

"99% питань про моє схуднення, але ніякого секрету немає і вам не потрібен для цього ніякий марафон. Це просто нормальне і правильне харчування і спорт хоча б кілька разів на тиждень. Все. + Любов до свого тіла і турбота про шкіру", - Написала Даша, розповідаючи про те, як їй вдалося скинути після народження первістка.

"Як вам вдається морально триматись під час війни", - запитав ще один фанат.

Але моє бажання жити - все витягує. Моє бажання бути з дитиною, бачити як вона росте, грати з нею, давати їй теепло і любов, моє бажання бути з коханим і проживати кожну мить з ним - все витягує. Моє бажання працювати , займатися тим, що мені подобається – все витягує”, – поділилася Даша.

Нагадаємо, Добринін із "Холостяка" повінчався зі своєю дружиною Дашею Квітковою

А ще Politeka повідомляла, що Добринін із "Холостяка" чесно зізнався, чому пішов із тероборони.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Квіткова з дитиною на руках показала надто сміливі кадри



