Знаменитая пара – Даша Квиткова и Никита Добрынин, который был героем шоу «Холостяк» – год назад стали родителями. Родился их долгожданный сынишка Лев.

Родители, несмотря на занятость, очень много времени проводят с первенцем и иногда радуют поклонников его фотографиями.

Так, Даша Квиткова опубликовала в своем инстаграме трогательную фото, где изображена с малышом на диване. Блогерша держала Льва на руках и нежно обнимала.

Видно, что счастливая мама наслаждается каждым моментом, проведенным с сыном.

«Чтоб все дети были здоровы», - подписала Даша Квиткова.

Пользователи сети принялись комментировать снимок и желать скорейшего выздоровления мальчику.

"Фото о большой любви мамы к своему ребенку. Пусть наши куколки будут здоровы и счастливы. А мамы с папой живут до старости и воспитывают правнуков в мирной стране!",

"Выздоравливайте",

"Красивый диван, красивый ты, красивый загар😍😍😍",

"Какие милые",

"Какое фото",

"Аминь",

Ранее Даша рассказывала, что ее сынишка приболел сразу после день рождения. У малыша была температура, сопли, он хрипел и весь день провел на руках.

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