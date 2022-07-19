Родители, несмотря на занятость, очень много времени проводят с первенцем и иногда радуют поклонников его фотографиями.
Так, Даша Квиткова опубликовала в своем инстаграме трогательную фото, где изображена с малышом на диване. Блогерша держала Льва на руках и нежно обнимала.
Видно, что счастливая мама наслаждается каждым моментом, проведенным с сыном.
«Чтоб все дети были здоровы», - подписала Даша Квиткова.
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Пользователи сети принялись комментировать снимок и желать скорейшего выздоровления мальчику.
"Фото о большой любви мамы к своему ребенку. Пусть наши куколки будут здоровы и счастливы. А мамы с папой живут до старости и воспитывают правнуков в мирной стране!",
"Выздоравливайте",
"Красивый диван, красивый ты, красивый загар😍😍😍",
"Какие милые",
"Какое фото",
"Аминь",
Ранее Даша рассказывала, что ее сынишка приболел сразу после день рождения. У малыша была температура, сопли, он хрипел и весь день провел на руках.
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