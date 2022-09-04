Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - участница проекта "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Девушке удалось победить на шоу, а через некоторое время пара поженилась. Теперь у звездной семьи есть сын Лев, а на днях Никита и Даша объявили, что венчались. Не забывает жена Добрынина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда решила поболтать с украинцами.

"О чем хотите поболтать", - написала Даша, приглашая к разговору.

"Можно о том, как похудели? спасибо",

"99% вопросов о моем похудении, но никакого секрета нет и вам не нужен для этого никакой марафон. Это просто нормальное и правильное питание и спорт хотя-бы несколько раз в неделю. Все. + Любовь к своему телу и забота о коже", - написала Даша, рассказывая о том, как ей удалось сбросить после рождения первенца.

"Как вам удается морально держаться во время войны", - спросил еще один фанат.

"Никак.Но мое желание жить - все вытягивает. Мое желание быть с ребенком, видеть как он растет, играть с ним, давать ему теепло и любовь, мое желание быть с любимым и проживать каждое мгновение с ним - все вытягивает. Мое желание работать, заниматься тем, что мне нравится - все вытягивает", - поделилась Даша.

Напомним, Добрынин из "Холостяка" обвенчался со своей женой Дашей Квитковой

А еще Politeka сообщала, что Добрынин из "Холостяка" честно признался, почему ушел из теробороны

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Квиткова с ребенком на руках показала слишком смелые кадры



