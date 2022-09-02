Украинский телеведущий Никита Добрынин, который был главным героем одного из сезонов шоу "Холостяк" обвенчался со своей супругой Дашей Квитковой после двух лет брака.

Фотографиями этого важного дня пара поделилась на своих страницах в Instagram.

В комментарии к снимкам Дарья призналась, что обвенчаться они с Никитой решили до 24 февраля, однако из-за войны всё затянулось.

«Больше месяца в разлуке и мы приняли решение, что дальше тянуть не хотим. Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас то же время», - рассказала Квиткова.

В публикации у себя в Инстаграм Никита объяснил, почему для них так важно венчание.

«Мы долго ждали спокойной возможности сделать это. И наконец обвенчались. Почему для нас это важно? Если муж и жена решили заручиться еще и духовной поддержкой и это их общее желание — то только во благо и здесь не нужно лишних аргументов», - объяснил он.

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