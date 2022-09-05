Популярна українська хореограф та засновниця танцювальної школи Ілона Гвоздьова, яка багато разів була учасницею шоу "Танців зі зірками", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайні архівні кадри та поділилася своєю ностальгією.

Як виявилося, свою посаду Ілона присвятила проекту "Танці з зірками", а саме тому, що якби не розпочалася війна, то цієї неділі стартував би новий сезон. Хореограф нагадала, що для неї участь у цьому шоу розпочалася із зірковим партнером – коміком Юрієм Ткачом. При цьому Ілона висловила сподівання, що колись улюблене танцювальне шоу українців повернеться на екрани.

"Такий сум і ностальгія. Сьогодні був би перший ефір проекту @tanci1plus1, аби не війна! Кожна осінь починалась з надзвичайних телевізійних розважальних шоу @1plus1_ua під керівництвом суворого але водночас геніального @zavaduk. @yuriy_tkach був перший мій партнер у шоу і я ніколи не забуду цей нестримний потік енергії, гумору, позитиву і головне, завжди буду пам’ятати наші неймовірні танці та позивні "Юрррраааа"&"Іллонннааа". Це шоу назавжди залишиться в моєму серцы. Сподіваюсь, колись ми знову зможемо танцювати для мільйонів глядачів і дарувати щастя, любов і радість! А поки лише буду ділитися гарними спогадами і світлинами", - поділилася переживаннями Гвоздьова.

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