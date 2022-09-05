Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні та бере участь у багатьох благодійних та волонтерських проектах та ініціативах, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так цього разу зірка виклала чарівні кадри, на яких показала, як проводила час із дітьми.
Виявилось, що Наталія приєдналася до проекту, який займається дітьми, які постраждали від війни. Судячи з фото, співачка приїхала до дітей та проводила з ними час, спілкувалася, фотографувалася, навчалася та тепло обіймалася. При цьому емоції на обличчях дітей та співачки говорять про те, що і вони, і вона отримали задоволення та радість від цієї зустрічі.
У підписі до публікації Могилевська поділилася своїми враженнями: "Посмішка кожної дитини – це найкраще та найдорожче, що може бути. Багато дітей сьогодні, на жаль, відчули на собі жахи війни... Тому найголовнішим завданням є повернути дитячу посмішку! рамках проекту "…Дітям. Мирне літо дітям України" цим займаються найкращі фахівці! Мені вдалося долучитися до цієї роботи, де залишила частинку себе. Я щаслива від спілкування і дуже вдячна, що змогла приєднатися! Сила у єдності!".
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