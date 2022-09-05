Як пише Politeka.net, після того, як чоловікам з українського шоу-бізнесу дозволили тимчасово залишати країну для волонтерської діяльності, благодійних концертів та інших заходів, які можуть допомогти державі та громадянам, телеведучий Володимир Остапчук зачастив із виїздами за кордон. При цьому свою молоду дружину нотаріуса Христну Горняк він залишив у Києві. Та ще як виявилося, у квартирі у них триває ремонт.

У своїх Інста-stories Христина вирішила розповісти, що її сильно дратує, поки чоловік перебуває у від'їзді.

"Друзі я зараз вдома, тому що у мене невеликий ремонт у ванній, і я зараз зрозуміла, що мене дуже дратує все, що пов'язано з електроенергією, з подачею всіляких свідчень, для мене це треш", - зізналася вона.

Дружина Остапчука повідомила, що заплуталася у рахунках за газ, а також не уклала угоди на подачу електроенергії.

Нагадаємо, дружина Остапчука в тугій білизні розбурхала фантазію чоловіків: пурхала біля холодильника.

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