Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость женат на нотариусе Кристине. После начала войны Владимир отправился в тероборону, а жена Остапчука занялась благотворительностью. А в последнее время пара вместе не появлялась и у фанатов появились сомнения, что у них сейчас все хорошо. При этом Кристина не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина решила поболтать с фанатами.

"Поговорим?", - предложила звезда.

"Какие вопросы задавать парню на первом свидании", - написала фанатка.

"Жена есть? Какая ЗП? Квартира есть? Подарки любишь дарить? Свадьба будет? Сколько см...?", - написала Кристина перечень и потом отметила, что это шутка.

"Как по мне, то лучше особо ничего не выспрашивать, кроме важных моментов, мужчины не любят вопросики", - написала звезда.

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