Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, что ее выводит из себя.

Как пишет Politeka.net, после того, как мужчинам из украинского шоу-бизнеса разрешили временно покидать страну для волонтерской деятельности, благотворительных концертов и других мероприятий, которые могут помочь государству и гражданам, телеведущий Владимир Остапчук зачастил с выездами за границу. При этом свою молодую супругу нотариуса Кристину Горняк он оставил в Киеве. Да еще как оказалось, в квартире у них идет ремонт.

В своих Инста-stories Кристина решила рассказать, что ее сильно раздражает, пока супруг находится в отъезде.

«Друзья я сейчас дома, потому что у меня небольшой ремонт в ванной, и я сейчас поняла, что меня очень бесит все, что связанно с электроэнергией, с подачей всевозможных показаний, для меня это треш», - призналась она.

Жена Остапчука сообщила, что запуталась в счетах за газ, а также не заключила договор на подачу электроэнергии.

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