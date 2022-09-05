Как пишет Politeka.net, после того, как мужчинам из украинского шоу-бизнеса разрешили временно покидать страну для волонтерской деятельности, благотворительных концертов и других мероприятий, которые могут помочь государству и гражданам, телеведущий Владимир Остапчук зачастил с выездами за границу. При этом свою молодую супругу нотариуса Кристину Горняк он оставил в Киеве. Да еще как оказалось, в квартире у них идет ремонт.
В своих Инста-stories Кристина решила рассказать, что ее сильно раздражает, пока супруг находится в отъезде.
«Друзья я сейчас дома, потому что у меня небольшой ремонт в ванной, и я сейчас поняла, что меня очень бесит все, что связанно с электроэнергией, с подачей всевозможных показаний, для меня это треш», - призналась она.
Жена Остапчука сообщила, что запуталась в счетах за газ, а также не заключила договор на подачу электроэнергии.
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