Как пишет Politeka.net, нотариус Кристина Горняк регулярно радует поклонников новыми кадрами как с будничной семейной жизни, так и с различных поездок. Также нередко делится собственными мыслями и проблемами.

Так, в своем Insta-сториз 35-летняя жена Остапчука опубликовала несколько фотографий, на которых показала свое утро.

Кристина Горняк позировала на кухне сначала в одном нижнем белье, она наливала воду в стакан.

Затем девушка, уже одетая в обтягивающие шорты, порхала возле холодильника.

Еще на одном кадре жена телеведущего продемонстрировала свой полезный завтрак – злаки, зелень, немного фруктов и ягод, а также чашка зеленого чая.

Отметим, что после начала войны Кристина Горняк начала активно заниматься волонтерством. Она постоянно собирает средства и помогает украинской армии.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.