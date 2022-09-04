Как пишет Politeka.net, нотариус Кристина Горняк регулярно радует поклонников новыми кадрами как с будничной семейной жизни, так и с различных поездок. Также нередко делится собственными мыслями и проблемами.
Так, в своем Insta-сториз 35-летняя жена Остапчука опубликовала несколько фотографий, на которых показала свое утро.
Кристина Горняк позировала на кухне сначала в одном нижнем белье, она наливала воду в стакан.
Затем девушка, уже одетая в обтягивающие шорты, порхала возле холодильника.
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Еще на одном кадре жена телеведущего продемонстрировала свой полезный завтрак – злаки, зелень, немного фруктов и ягод, а также чашка зеленого чая.
Отметим, что после начала войны Кристина Горняк начала активно заниматься волонтерством. Она постоянно собирает средства и помогает украинской армии.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.