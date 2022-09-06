Як пише Politeka.net , Біллі Айліш - відома американська співачка. Зірка вирішила записати відео на підтримку України, ставши амбасадором фонду UNITED24. Відео зі зверненням Айліш з'явилося на сторінці фанатів в Інстаграмі.

Фанати, включаючи актрису Анну Кошмал та Лілію Подкопаєву, поставили понад 30 тисяч лайків та написали коментарі:

"Дякую за підтримку", "Молюсь усім, хто бореться в Україні", "Врятуй Боже мою Україну", "я плакатиму, я так її люблю", "Як я рада що не помилилася з кумиром", "У жовтні цього року ми проводимо Ukrainian Fashion Week в Лос-Анджелесі", "Чому ви так одержимі Біллі, коли вона говорить про буквальну війну, яка відбувається. Так, вона дуже красива, але послухайте, що вона говорить хоч раз", "Я плачу, дякую, Біллі, я так тебе люблю", "так рада, що вона говорить про це, будь ласка, я так її люблю".

Повідомлялося, що 19-річна американська співачка Біллі Айліш вразила новою зовнішністю - деякі фанати не захопилися такими змінами, і висловили своє невдоволення.

На новому фото в Інстаграм Біллі Айліш з'явилася в образі брюнетки, а також із остриженою чубчиком.

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