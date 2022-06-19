Как пишет Politteka.net, Мишель Андраде - известная украинская певица, которую продюсирует Потап. А не так давно звезду позвали сниматься в шоу "Орел и Решка". После начала войны Мишель активно поддерживала украинцев и собирала деньги. Не забывает Андраде и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мишель опубликовала кадры, на которых можно увидеть мировых звезд, которые поддержали Украину. Среди них была Билли Айлиш, Пол Маккартни и многие другие.

"Спасибо за Вашу поддержку!", - написано было в публикации.

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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Слава по всей Земле", "Весь мир с нами. Правда в нас. Вместе мы сила и сила в каждом из нас. Мы победим".

@mishvirmish

Thank you for your support! 🇺🇦 @billieeilish @hshq @paulmccartney @imaginedragons @mileycyrus @yungblud @Tom Odell @Måneskin @Florence

♬ Перед світанком - POSITIFF

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