Как пишет Politeka.net, Билли Айлиш - известная американская певица. Звезда решила записать видео в поддержку Украины, став амбассадором фонда UNITED24. Видео с обращением Айлиш появилось на страничке фанатов в Инстаграм.

Фанаты, включая актрису Анну Кошмал и Лилию Подкопаеву, поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо за поддержку", "Молюсь всем, кто борется в Украине", "Спаси Боже мою Украину", "я буду плакать, я так ее люблю", "Как я рада что не ошиблась с кумиром", "В октябре этого года мы проводим Ukrainian Fashion Week в Лос-Анджелесе", "Почему вы так одержимы Билли, когда она говорит о буквальной войне, которая происходит. Да, она очень красивая, но послушайте, что она говорит хоть раз", "Я плачу, спасибо, Билли, я так тебя люблю", "так рада, что она говорит об этом, пожалуйста, я так ее люблю".

Сообщалось, что 19-летняя американская певица Билли Айлиш впечатлила новой внешностью - некоторые фанаты не пришли в восторг от таких перемен, и выразили свое недовольство.

На новом фото в Инстаграм Билли Айлиш появилась в образе брюнетки, а также с остриженной челкой.

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