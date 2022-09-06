Так, у себе в Інстаграм популярний музикант записав відеозвернення, в якому вирішив підтримати українців у такий важкий час.

« Вітаю вас дорогенькі!

Сподіваюсь ви живі,здорові, що у вас все в порядку. Триває вже більше півроку війна, ми заходимо в осінь і хочу поділитися з вами станом в якому ми всі зараз знаходимось. Вже є звичка до тих всіх жахів, втрат, що наколо нас є. І нібито є хороші новини з фронту, ситуація «баланс - дизбаланс».

Що робити? », – розповів Скрипка на відео.

Музикант переконаний, що завжди треба діяти, допомагати один одному, оскільки це, за його словами, має накопичувальний ефект. Також артист упевнений, що незабаром будуть зрушення, а поки що – треба набратися терпіння.

«Ми з вами робимо все правильно, кожен, я переконаний, зробив свій вибір, свій внесок у нашу спільну перемогу. Ми це все робимо. Я бачу стільки людей, кожний на своєму місці. Ми, як мурахи, будуємо нашу будівлю перемоги. Обов'язково переможемо. Обов'язково все буде гаразд. Не так швидко, тому терпіння, терпіння та ще раз терпіння. Крок за кроком, потихеньку, і ми побачимо, що ми збудували нашу нову державу на рівні перемоги», - зазначив він.

Нагадаємо, з'ясувалося, як лідер ВВ Скрипка "виховував" путініста Дугіна

Як повідомляла Politeka, лідер ВВ Скрипка з червоним носом опинився під кущем, несподіване відео

Також Politeka писала, дружина Бабкіна показала чим доводиться займатися, щоб виживати на виплати в Німеччині: несподівані кадри