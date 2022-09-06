Жена украинского музыканта Сергея Бабкина показала, как они с семьей ходят в лес, чтобы собирать грибы и готовить их на ужин.

Как известно, после полномасштабного вторжения РФ Сергею Бабкину удалось покинуть Украину как многодетному отцу. Семья перебралась из Харькова в Германию и пока не планирует возвращаться на родину. Также известно, что в Европе Бабкины оформились как беженцы и получили право на соответствующие выплаты. Поэтому сейчас семья живет на деньги, которые получают в Европе как беженцы, а это 1400 евро в месяц - сумма незначительная.

Сам музыкант и его жена Снежана активно ведут свои страницы в соцсетях, где делятся кадрами своей заграничной жизни, пока в родной стране идет война.

В частности, в своих Инста-сторис супруга Бабкина показала, как они семьей ходили в лес. Очевидно тех денег, что платит им чужое государство недостаточно, поэтому семье приходится собирать грибы и готовить их на ужин. С собой Бабкины взяли младшего сына Елисея, который помогал им. Дочку Веселину днем ранее Снежана от везла в детский лагерь.

«Мы ищем грибы, белые или маслята», - говорит артист на кадрах.

Уже в следующей «истории» супруги похвастались, что нашли огромный гриб.

"Здоровенный маслят", - показала Снежана.

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